Сурков предлагает Путину повторить путь Лукашенко

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил о юридической неизбежности обнуления отсчета президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ.

"Новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - заявил Сурков, которого цитируют российские СМИ.

По сути, Сурков предлагает Путину обратить внимание на опыт А.Лукашенко, обнулившего первые 2 года своего первого президентского срока после референдума 1996 года.

Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков.

Сурков также считает, что будет правильным закрепить в Конституции РФ "гиперпрезидентскую" форму правления.

"У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", - сказал Сурков.

Путин 18 февраля освободил Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. На минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.