ЦИК России не исключает переноса голосования по поправкам в конституцию

При негативном развитии ситуации по распространению коронавируса в России голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, может быть перенесено на более поздний срок.

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

Указ о проведении общероссийского голосования по поправкам Путин подписал 17 марта. Оно должно пройти 22 апреля. При этом Путин отметил, что закон «не ограничивает» и голосование состоится только в том случае, «если позволит ситуация».

Памфилова отметила, что президент РФ не мог подписать указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию без даты, поскольку в таком случае «вся работа застопорилась бы».

При этом, по словам Памфиловой, это не означает, что голосование состоится 22 апреля при любых условиях. «Если соответствующие ведомства и руководство страны будут оценивать ее [ситуацию с коронавирусом] негативно», голосование перенесут на «более благополучное время», уточнила глава ЦИК.