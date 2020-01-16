Группа по поправкам в конституцию РФ проведет установочное заседание с Путиным

В Москве в четверг, 16 января, состоится "установочное заседание" рабочей группы (РГ) по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ.

Об этом сообщил один из ее сопредседателей, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, передает DW.

С экспертами должен встретиться президент РФ Владимир Путин. "Первое рабочее заседание пройдет в пятницу", 17 января, добавил Клишас.

Состав рабочей группы был обнародован вечером 15 января. Сопредседателями в ней, помимо Клишаса, стали глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик Российской академии наук (РАН), специалист по конституционному праву Талия Хабриева.

Всего в состав РГ вошли 75 человек. В их числе - кардиохирург Лео Бакерия, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, прыгунья с шестом Елена Исинбаева, режиссеры Александр Калягин и Владимир Машков, пианист Денис Мацуев, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Захар (настоящее имя - Евгений. - Ред.) Прилепин, фигуристка Ирина Роднина, педиатр Леонид Рошаль, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, депутаты Госдумы и Совета Федерации, а также целый ряд других общественных деятелей.

Сам Путин считает, что поправки надо вынести на некое "всенародное голосование". Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала мнение, что до референдума дело, скорее всего, не дойдет, и будет выбрана другая форма их принятия.