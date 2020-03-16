Конституционный суд РФ разрешил обнулить президентские сроки Путина

Конституционный суд РФ счел соответствующими основному закону поправки, в частности, позволяющие Владимиру Путину вновь стать президентом.

"Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами", - говорится в заключении КС РФ, передает Reuters.

Путин запустил конституционную реформу, заявив в январе о необходимости дать больше полномочий парламенту и Госсовету, что вызвало разговоры о поиске возможностей для президента остаться у власти после 2024 года, когда закончится его очередной и последний по закону шестилетний срок.

Законопроект об изменениях в конституцию содержит более 200 поправок, в том числе, положение, обнуляющее президентские сроки Путина, который получит возможность оставаться у власти до 2036 года.