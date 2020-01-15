Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституции не касаются основополагающих статей основного документа.

«В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами», — сказал он.

Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения и порядок которого определят отдельно и формализуют указом президента, добавил Песков.