Саммит ЕС по бюджету завершился без договоренностей

Главы государств и правительств Евросоюза в пятницу, 21 февраля, завершили внеочередной саммит в Брюсселе, так и не достигнув договоренностей по бюджету сообщества на 2021-2027 годы.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что европейским лидерам "необходимо больше времени". "Как говорила моя бабушка, чтобы достичь успеха, нужно попробовать", - пошутил он, передает DW.

Сложности с достижением договоренностей, в частности, связаны с тем, что Великобритания, которая занимала второе место после Германии по размерам взносов в ЕС, вышла из Евросоюза. В результате Brexit бюджет Европейского Союза недополучит 75 млрд евро.

В этой связи одним из главных спорных моментов стали размеры отчислений. Государства, которые перечисляют в бюджет ЕС больше, чем получают из него в виде различных дотаций, высказывались против наращивания вклада каждой страны свыше 1% суммарного валового внутреннего продукта (ВВП) за семь лет. Речь идет, в первую очередь, о так называемой "экономной" четверке чистых вкладчиков: Нидерландах, Австрии, Дании и Швеции.

В свою очередь целый ряд менее зажиточных стран и представители Европарламента настаивали на увеличении бюджета до 1,3% ВВП.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Переговоры о так называемом "долгосрочном финансовом планировании" в Европейском Союзе практически всегда представляет собой длительную борьбу между странами-донорами и получателями бюджетных денег.