Последнее обновление: 19.11.2019 11:37

Страны ЕС согласовали бюджет на 2020 год

Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза согласовали в понедельник 18 ноября бюджет ЕС на 2020 год.

Поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.

Вместе с тем, бюджет не учитывает вариант жесткого Brexit, в случае реализации которого евробюджет не досчитается 16,5 миллиарда евро.

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