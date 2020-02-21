Лидеры ЕС пока не достигли сделки по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более 70 млрд евро взносов после выхода Великобритании из состава ЕС.

Работа внеочередного саммита будет возобновлена в пятницу, сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс, передает ТАСС.

Лейтс отметил, что глава Евросовета Шарль Мишель продолжит проводить двусторонние переговоры с лидерами отдельных стран ЕС, чтобы сблизить позиции.

В четверг вечером, спустя пять часов после начала экстренного саммита, Мишель приостановил заседание для проведения двусторонних переговоров с главами государств и правительств, так как было очевидно, что представленный проект бюджета на 2021-2027 гг. практически никого не устраивает. Более того, глава Европарламента Давид Сассоли сразу же заявил, что он является неприемлемым, а евродепутаты никогда не одобрят его в таком виде.

Экстренный саммит ЕС, открывшийся в четверг в Брюсселе, посвящен многолетнему бюджетному плану сообщества. С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет 11 млрд евро ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Лидеры ЕС должны принять решение, насколько в результате вырастут платежи стран-доноров и уменьшатся дотации странам - получателям европейских средств в 2021-2027 гг.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Эта система создана, чтобы гарантировать стабильность европейского бюджета и преемственность программ ЕС, несмотря на политические перемены в государствах сообщества. Утверждение каждого бюджетного плана проходит в условиях жестких противоречий между странами-донорами и получателями бюджетных денег. Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014-2020 гг. были запланированы на уровне 908,4 млрд евро в константных ценах 2011 года.

Подготовленный председательствовавшей в Совете ЕС Финляндией проект нового бюджетного плана, который был отклонен на саммите в четверг, предполагает финансирование на уровне 1,087 трлн евро на весь семилетний срок в константных ценах 2018 года. Это примерно 1,07% суммарного ВВП стран ЕС за семь лет. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить лимит бюджета на уровне 1% ВВП всех стран сообщества. В то же время институты ЕС предлагают довести платежи в бюджет ЕС до 1,105 трлн евро в ценах 2018 года, то есть 1,08% суммарного ВВП ЕС за семь лет.