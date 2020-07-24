Последнее обновление: 24.07.2020 12:21

Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

Выработанное на многодневном саммите Евросоюза компромиссное соглашение о бюджете ЕС на ближайшие семь лет, включающее пакет помощи экономикам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, встретило сопротивление в европейском парламенте.

Депутаты отказались утверждать проект бюджета и потребовали проведения дополнительных переговоров, передает DW.

В частности, европарламентарии в своей резолюции потребовали "целенаправленного увеличения" бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus+. Они также обратились к Еврокомиссии с предложением предоставить конкретные графики введения новых сборов в ЕС, таких, например, как цифровой налог.

Привязка предоставления финансовой помощи к соблюдению странами стандартов правового государства также не устроила парламентариев. Окончательное голосование по проекту бюджета должно состояться осенью.

Главы государств и правительств ЕС на пятидневном саммите договорились о создании финансового пакета объемом в 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС, пострадавшей от пандемии коронавируса. Кроме того, выделяются средства на поддержку цифровизации экономики и переводе ее на экологический путь развития.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование