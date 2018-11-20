Последнее обновление: 20.11.2018 12:35

Совет ЕС и Европарламент не пришли к согласию на переговорах по бюджету 2019 года

Представители стран Европейского Союза и депутаты Европарламента не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год. Переговоры в Брюсселе были прерваны, так как стороны не достигли удовлетворяющего всех соглашения к намеченному сроку в ноль часов во вторник, 20 ноября

Как заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, "в течение нескольких дней" будет представлено новое предложение по бюджету от Еврокомиссии, чтобы обеспечить соглашение до конца текущего года. Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения.

Еврокомиссия предложила одобрить бюджет в объеме 165,6 миллиардов евро, что на 3 процента больше нынешнего. Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.

В августе комиссар Эттингер призвал правительство Германии поддержать запланированное увеличение бюджета ЕС. Между тем, финансовая нагрузка на Германию, которая является крупнейшим бюджетным донором ЕС (доля ФРГ составляет около 35 млрд евро), а также на другие страны должна возрасти после выхода Великобритании из состава ЕС.

В последние годы ежегодный взнос Великобритании составлял около 12 млрд евро - эта страна была третьим по величине плательщиком в общую европейскую кассу после Германии и Франции.

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