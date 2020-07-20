Последнее обновление: 20.07.2020 08:18

Саммит ЕС продолжается четвертый день

В Брюсселе на затянувшихся до поздней ночи переговорах по поводу экономической помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам Евросоюза президент Франции Эмманюэль Макрон открыто выказал свое недовольство действиями лидеров Нидерландов и Австрии.

Как сообщают наблюдатели, он стукнул кулаком по столу, сравнив поведение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с действиями бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на переговорах по бюджету ЕС. По словам Макрона, это может "плохо кончиться".

Он также вербально атаковал канцлера Австрии Себастьяна Курца, который встал, чтобы выйти из зала заседаний и поговорить по телефону.

Нидерланды и Австрия относятся, наряду с Данией и Швецией, к четверке стран, противостоящей изначальным планам Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии.

Было предложено несколько компромиссов, на которые "экономная четверка" и примкнувшая к ним Финляндия до сих пор не согласились. Макрон назвал такие действия "эгоистичными", в то время как Франция и Германия на переговорах борются "за интересы Европы", и пригрозил скорее покинуть саммит, чем подписать "плохое соглашение".

В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе представил новое предложение, касающееся фонда для борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Мишель готов снизить долю безвозмездных субсидий в общем пакете на сумму 750 млрд евро до 400 млрд евро. В то же время доля кредитов должна быть увеличена до 350 млрд евро, чтобы общая сумма осталась прежней. Эта корректировка является уступкой так называемой "экономной четверке" в составе Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, которые блокируют принятие общего решения. Изначально предполагалось завершить саммит 19 июля.

Встреча лидеров стран ЕС продолжится в понедельник в 16.00 по местному времени.

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