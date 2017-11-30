Евросоюз принял общий бюджет на 2018 год с ростом расходов на 14%

Европарламент и Совет стран ЕС одобрили бюджет Евросоюза на 2018 год, который предполагает рост расходов примерно на 14% к текущему году, говорится в сообщении Совета.

"Совет и Европейский парламент 30 ноября отдельно одобрили соглашение (по бюджету – ред.), достигнутое 18 ноября 2017 года… Следовательно, бюджет Евросоюза на 2018 год принят", - говорится в сообщении.

Объем расходов бюджета, который, в основном, наполняется взносами стран-членов Евросоюза, составит 144,7 миллиарда евро, что примерно на 14% больше, чем в 2017 году, отмечается в релизе.

Такой рост расходов объясняется тем, что финансовая поддержка программ, которые предусматривались ныне действующим семилетним финансовым планом, активизируется в следующем году, сообщает Совет ЕС. Исходя из семилетнего финансового плана, рассчитанного на 2014-2020 годы, определяются однолетние бюджеты ЕС.