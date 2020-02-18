В школах Италии впервые в мире вводится климатическое образование

Италия станет первой в мире страной, которая введет обязательное климатическое образование в государственных школах.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на positive.news, государственные школы в Италии должны будут с сентября внести в расписание 1 урок по климату в неделю. Это решение делает Италию первой в мире страной, которая ввела обязательное климатическое образование в государственных школах.

Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти заявил, что хочет, чтобы система образования страны ставила «окружающую среду и общество в центр всего, что мы изучаем в школе».