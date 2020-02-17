Последнее обновление: 17.02.2020 19:22

Лукашенко подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу

Лукашенко 17 февраля подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Документом предусматривается призвать в феврале - мае 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших это право.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

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