Страны Балтии прекратили сотрудничество с Бюро Зеленой карты России и Беларуси

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (далее – LTAB) вместе с Бюро Зеленой карты (ЗК) других стран Балтийского моря пришли к консенсусу о прекращении сотрудничества с Бюро ЗК России и Беларуси.

LTAB рекомендует страховщикам временно отказаться от выдачи ЗК для поездок в Россию и Беларусь. Следовательно, те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны, передает Delfi.

В апреле этого года Бюро ЗК стран Балтийского моря договорились о прекращении сотрудничества с Бюро ЗК России и Беларуси. Этот шаг поддержали и другие Бюро ЗК Европейской экономической зоны.

"Договоренность, заключенная между Бюро ЗК, предусматривает, что договор о сотрудничестве с российским и белорусским бюро будет в силе до 5 мая 2023 года, поэтому уже выданные ЗК остаются в силе. Но уже сейчас автоводители должны считаться с известными неудобствами, планируя приобретение страховки для поездки в эти страны", — поясняет член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

"Сотрудничество с Бюро ЗК России и Беларуси прерывается из-за начатых в Украине военных действий выше упомянутых стран-агрессоров, а также в связи с санкциями Западных стран в отношении России и Беларуси, из-за которых международные перечисления в эти страны фактически невозможны", - отмечает Стенгревицс.

Если все же есть необходимость поездок в РФ или РБ, то можно выдать краткосрочную латвийскую Зеленую карту для въезда в эти страны с условием, что ее срок действия не дольше 6 мая 2023 года.

"Я призываю автовладельцев, которые планируют поездку на своей машине в эти страны, искать возможности приобретения договоров пограничного страхования на границе этих стран", — информирует Стенгревицс.