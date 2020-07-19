Последнее обновление: 19.07.2020 09:31

Иран отправил черные ящики украинского "Боинга" во Францию

Иран отправил во Францию черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе. Об этом сообщают иранские информагентства в субботу, 18 июля, со сслыкой на представителя министерства иностранных дел Ирана.

По его словам, черные ящики были отправлены в Париж накануне в сопровождении представителей Организации гражданской авиации (САО) и судебной власти Ирана. Расшифровка данных бортовых самописцев должна начаться 20 июля.

Boeing737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 6 стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "непреднамеренно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.

О намерении Ирана отправить черные ящики на расшифровку во Францию стало известно еще в январе. Это решение иранские власти согласовали с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.

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