Родители учащихся закрытой в Минске школы подписали обращение к Лукашенко

Родители учеников средней школы №210 Минска, а также жители микрорайона Шабаны подписали открытое обращение к А.Лукашенко, в котором просят разрешить ситуацию, которая привела к ухудшению условий обучения более 3 тыс. учащихся.

Подписи под обращением поставили более 2 тыс. человек.

В августе 2017 года администрация Заводского района Минска приняла решение закрыть расположенную в Шабанах среднюю школу №210 в связи с ее аварийным состоянием. В том же году было принято решение о сохранении школы путем сноса старого здания и строительства нового.

Учащихся временно распределили по двум другим расположенным в Шабанах школах - СШ № 186 и СШ № 200, что привело к переполнению этих учебны заведений.

«Создались условия, которые ухудшили возможности обучения не только для детей нашей школы, но и для учащихся нашего микрорайона, а это около трех тысяч учеников», - говорится в обращении.

На разработку проекта нового здания школы потребовалось всего ничего – почти 3 года и 650 тыс. белорусских рублей из бюджетных средств. И летом 2019 года проект на снос и строительство новой школы был передан в РУП «Главгосстройэкспертиза», которое выдало отрицательное заключение.

В декабре 2019 года проект новой школы был переданы в РУП «Главгосстройэкспертиза» повторно. В январе 2020 года указанное предприятие повторно выдало отрицательное заключение по объекту строительства.

Причина отказа - дополнительное обследование технического состояния отдельных участков школы, проведенное организацией ГП «НИПТИС им. Атаева С.С.», которое не выявило видимых признаков аварийного состояния старого здания школы.

В 2017 году такие признаки были, но, простояв почти 3 года без учащихся, здание школы само себя восстановило.

Примечателен тот факт, что еще в 2017 году 1700 человек из числа родителей учащихся школы №210 подписались под обращением с просьбой «провести проверку в отношении организаций, проводивших обследование здания школы №210 г. Минска, относительно правильности выводов, сделанных в результате обследования конструкций и изложенных в актах обследования и целесообразности отселения учащихся школы». Но тогда власти района ответили, что школа находится в плохом состоянии и ее надо сносить.

В конце 2019 года – начале 2020 мнение местных властей почему-то изменилось, в чем подписанты усматривают коррупционную составляющую.

Так или иначе, за 3 года вопрос не решился, а на всякого рода обследования, экспертизы и проекты потрачено около 1 млн. бюджетных рублей.

Подписавшиеся под обращением, копии которого направлены в КГБ, Госконтроль, Генпрокурору РБ, просят:

В максимально короткие возможные сроки обеспечить обучение учащихся школы 210 в отдельном (собственном) здании. Изыскать на это средства и обеспечить финансирование. Назначить ответственных лиц и обозначить крайний срок исполнения.

Информировать родительский комитет школы о ходе работ.

Обеспечить беспрепятственный доступ к информации, относящейся к решению проблемы по СШ №210 г. Минска.

Провести проверку в отношении должностных лиц, принимавших решение о закрытии здания школы и выселении учащихся, а также лиц, принимавших решение о сносе здания школы и строительстве нового.

Оказать поддержку педагогическому составу и администрации школы. Не загружать их проверками, не сваливать на них вину, а дать спокойно продолжать свою деятельность.

Провести проверку в отношении организаций, проводивших технические обследования здания школы (ЗАО «Оргстрой», УП «ЦНТУС» и другие причастные).

Провести всестороннюю, полную и объективную проверку по данным фактам. При наличии признаков преступлений (правонарушений), привлечь причастных должностных лиц к ответственности, согласно нормам действующего законодательства. В случае установления фактов нецелевого использования бюджетных денежных средств, взыскать данные средства с виновных лиц в доход государства.

Сканы и копии всех обращений, решений, переписки, выставленных счетов и т.д. есть в распоряжении редакции.