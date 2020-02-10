Правительство и Нацбанк РБ ограничили облигационную эмиссию Банка развития на 2020 год

Правительство и Нацбанк Беларуси совместным постановлением №71/2 от 5 февраля 2020 года установили лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на текущий год.

«Определить лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2020 год в сумме 385 млн. рублей», - говорится в документе.

Банк развития выпускает облигации с целью привлечения средств для директивного кредитования и финансирования проектов в рамках госпрограмм.