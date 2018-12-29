Совмин РБ установил лимиты директивного кредитования на 2019 год

Правительство Беларуси постановлением №969 от 28 декабря 2018 года утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2019 году, а также направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками и Банком развития РБ в 2019 году.

Постановлением предусматривается распределение в 2019 году общего лимита директивного кредитования в объеме 800 млн. рублей по следующим направлениям:

на льготное кредитование жилищного строительства согласно Государственной программе ”Строительство жилья на 2016 – 2020 годы“ – 85,9 млн. рублей;

на финансирование завершаемых инвестиционных проектов в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы – 355,27 млн. рублей,

на кредитование инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы – 7,24 млн. рублей;

на кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента РБ - 319,7 млн. рублей.

На кредитование физических лиц по решениям президента РБ в 2019 году планируется направить 31,89 млн. рублей.

Согласно документу Беларусбанк направит на директивное кредитование 122,71 млн. рублей, включая 75 млн. рублей на льготное кредитование строительства жилья, Белагропромбанк – 102,85 млн. рублей. Банк развития РБ выдаст директивные кредиты на сумму 574,44 млн. рублей.