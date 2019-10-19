Россия может отказать Беларуси в кредите на $600 млн

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Беларусь, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не решено пока. Его может и не будет", - сказал он журналистам в Вашингтоне, передает Интерфакс/

Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.

Беларусь обратилась к России за кредитом на $600 млн для рефинансирования долга еще в начале 2019 года. Однако переговоры затянулись, и уже в июле замглавы Минфина РБ Андрей Белковец заявил, что правительство страны завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на такую же сумму вместо российского.

Параллельно РФ и Беларусь спорили о компенсациях Минску в связи с российским "налоговым маневром" в ТЭК, и эта тема не закрыта до сих пор. Силуанов в беседе с журналистами не стал комментировать тему потерь Беларуси, ограничившись фразой "Кто-то теряет, кто-то находит".

Обязательства Минска по погашению внешнего госдолга в 2019 году составляют $3,2 млрд, в том числе обслуживание - $1,1 млрд, погашение или рефинансирование - $2,1 млрд.