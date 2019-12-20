Беларусь получила кредит Китая на 3,5 млрд. юаней

Шанхайский филиал Банка развития Китая перечислил на счет Национального банка РБ 3,5 млрд. китайских юаней (примерно $500 млн.) в рамках срочного кредита, соглашение о котором было подписано 16 декабря 2019 года.

«20 декабря 2019 г. в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 г. между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Беларусь средства кредита в сумме 3,5 млрд. китайских юаней», - сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Как сообщалось, средства данного кредита будут использованы для пополнения ЗВР и обслуживания внешнего госдолга Беларуси.

Кредит представлен на 5 лет.