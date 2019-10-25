Минфин Беларуси не видит необходимости в политических кредитах России

Беларусь не ведет переговоры с Россией о государственном кредите на сумму до $600 млн. для рефинансирования внешнего госдолга из-за отсутствия необходимости в политических кредитах.

Об этом сегодня сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - сказал Ермолович, которого цитирует ТАСС.

"Запросов российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем. Собственно, что касается источников финансирования, мы ими обеспечены в текущем году и есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год", - уточнил глава Минфина РБ.

Ермолович сообщил, что Беларусь рассчитывает до конца текущего года получить китайский кредит на 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн).

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит. Мы провели ряд встреч, в Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту", - проинформировал он.

"Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны банка Китая. Со своей стороны готовим документы для проведения внутригосударственных процедур", - сказал Ермолович.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 19 октября сообщил, что решение о предоставлении Беларуси кредита на $600 млн пока не принято и зависит от продвижения Москвы и Минска в вопросе дальнейшей интеграции.