В Беларуси меняются правила микрокредитования

В Беларуси с 27 апреля 2020 года согласно указу №394 от 23 октября 2019 года меняются правила предоставления и привлечения займов, что вносит серьезные изменения в работу микрофинансовых организаций.

В частности, ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма.

«Так, сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов за весь срок пользования микрозаймом не может превышать двукратной суммы микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией, а сумма неустойки (штрафа, пеней) не может быть выше половины суммы предоставленного микрозайма», - говорится в комментарии Нацбанка Беларуси.

Кроме того, не допускается включение в договор микрозайма условий о взимании микрофинансовой организацией с заемщика повышенных процентов за пользование микрозаймом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору микрозайма.

В Нацбанке также обратили внимание на то, что отныне уставный фонд ломбарда должен быть сформирован путем внесения денежных средств в размере не менее минимального размера уставного фонда, установленного Нацбанком, что позволит улучшить финансовое положение ломбардов и повысить уровень ответственности их учредителей.

В то же время расширен перечень видов деятельности, которые вправе будут осуществлять ломбарды: предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога (транспортного средства) ломбарду, осуществлять комиссионную торговлю, хранение вещей и их приобретение с целью реализации.

Ужесточаются требования к рекламе деятельности по предоставлению (привлечению) займов и микрозаймов. Реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой ими деятельности. Данное требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на любых субъектов, предоставляющих денежные средства взаем.

Благодаря новшествам, членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (для получения финансирования своей деятельности) смогут стать физические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, виды деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Упомянутый указ также позволяет предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества государственным юридическим лицам, оказывающим бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, а также юридическим лицам, осуществляющим скупку драгметаллов и камней для пополнения Госфонда РБ.

С 27 апреля 2020 г. некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда, утрачивают право регулярно предоставлять микрозаймы. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, которые ранее были заемщиками фондов, смогут получать микрозаймы от потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи.

Кроме того, для исключения отдельных недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами. С 27 апреля 2020 г. предметом возвратного лизинга смогут выступать только транспортные средства и жилые помещения.

«Ранее нарекания вызывали сделки по предоставлению гражданам денежных средств под высокие проценты, оформляемые в виде возвратного лизинга мобильных телефонов и компьютерной техники», - отмечается в комментарии Нацбанка РБ.

«Принятые Национальным банком нормативные правовые акты (в развитие упомянутого указа) устанавливают для лиц, не являющихся микрофинансовыми организациями, но получивших право осуществлять микрофинансовую деятельность, содержание уведомления о намерении осуществлять микрофинансовую деятельность и порядок его направления в Национальный банк, - сказано в комментарии. - Такие организации при осуществлении микрофинансовой деятельности обязаны соблюдать требования, установленные Указом № 394 для микрофинансовых организаций, а также принятыми в его развитие нормативными правовыми актами Национального банка».

Определен объем и порядок раскрытия организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, информации об осуществляемой ими деятельности и своем финансовом состоянии.

Устанавливаются (уточняются) формы отчетности, представляемой микрофинансовыми организациями в Национальный банк. Так, предусмотрено представление на ежемесячной основе краткой информации (от 10 до 12 показателей в зависимости от вида микрофинансовой организации) о предоставлении денежных средств в заем, при этом отменяется необходимость представления отчетности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе.

Определены (уточнены) требования к содержанию правил предоставления микрозаймов и порядка доведения информация до сведения потребителя услуг, оказываемых микрофинансовой организацией. Ранее, как правило, информация доводилась в устной форме, но по требованию потребителя услуг теперь может предоставляться в письменной форме.

Совершенствуется порядок создания и ведения реестра микрофинансовых организаций, определены квалификационные требования и требования к деловой репутации руководителя микрофинансовой организации и лица, исполняющего его обязанности более четырех месяцев, установлены дополнительные основания исключения микрофинансовой организации из реестра (при неосуществлении микрофинансовой деятельности в течение 6 месяцев; при несоблюдении ломбардом установленного минимального размера уставного фонда).

Установлено, что потребительский кооператив, который намеревается привлечь денежные средства своих членов- физических лиц от указанных лиц, должен информировать Национальный банк о таком намерении и соблюдении установленных критериев не только до начала привлечения, но и ежегодно в последующем. При этом уточнен порядок расчета отдельных нормативов, что позволит сократить временные затраты потребительских кооперативов на их расчеты и составление отчетности.

Далее, каждой микрофинансовой организации необходимо иметь свой сайт, адрес которого будет отражаться в реестре микрофинансовых организаций.