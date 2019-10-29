Упустившая $800 млн. Беларусь поборется за 3,5 млрд. юаней

Отказавшаяся от политического госкредита России на $600 млн. Беларусь упустила 7-й транш кредита ЕФСР на $200 млн., лишившись разом $800-миллионной возможности рефинансировать внешний и внутренний долг в текущем году.

Распоряжением премьера РБ Сергея Румаса №515/р от 28 октября 2019 года в Поднебесную оправлен министр финансов Максим Ермолович, которому предстоит договориться с китайскими властями о гарантированном предоставлении синеокой еще в этом году анонсированного накануне кредита на 3,5 млрд. юаней (примерно $500 млн.).

Попутно Ермолович может навязать Китаю обсуждение темы реструктуризации белорусского долга перед Китаем, по крайней мере той его части, которая сформировалась за счет связанных китайских кредитов, потраченных в традиционном белорусско-китайском рукожопском стиле на возведение неработающих памятников современного производства как, например, завод беленной целлюлозы в Светлогорске, производство картона в Добруше и т.д.

Китай – это единственная возможность Беларусь найти дополнительное рефинансирование госдолга в 2019 году и не допустить резкого снижения золотовалютных резервов страны на отчетную дату 1 января 2020 года. Хотя, отчитываться то не перед кем.

Отправившаяся на ежегодные заседания советов управляющих ВБ и МВФ в Вашингтон воодушевленная возможностью обсудить новую кредитную программу делегация представителей Беларуси получила от МВФ отказ в грубой форме, что вполне закономерно на фоне неизбежного переизбрания Лукашенко на очередной срок.

Оттуда же, из Вашингтона, нежданно и очень не ко времени прозвучало заявление министра финансов РФ А.Силуанова о том, что Беларусь может не получить запрашиваемый у России госкредит на 600 млн. долларов из-за низких темпов экономической интеграции с РФ.

Реакция белорусской стороны была достаточно острой. Глава Минфина РБ сказал, что у страны нет необходимости в политических кредитах и потому Беларусь не ведет с РФ переговоры об этих 600 млн. госкредита. Это заявление вызвало удивление в Кремле, который усами пресс-секретаря президента РФ Пескова попытался донести до белорусской стороны мысль о том, что переговоры продолжаются и не стоит так резко забивать на $600 млн. –пусть не 20 млрд., как подфартило Африке, но все же деньги.

В понедельник, 28 октября Евразийский банк развития подтвердил, что Беларусь не получит 7-й транш кредита на $200 млн.

"Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин Беларуси к Управляющему не обращался. С учетом этого, дискуссии по вопросу 7 транша не имеют юридической почвы", - заявил Интерфаксу представитель пресс-службы ЕАБР.

Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

"С учетом того, что до сих пор нет какого-либо решения ЕФСР о предоставлении Республике Беларусь средств седьмого транша либо о закрытии программы без предоставления последнего транша кредита, стабилизационная программа имеет активный статус, и мяч находится на стороне ЕФСР", - сообщила пресс-служба Минфина РБ в ответ на заявление ЕАБР.

«На предоставленный Минфином в адрес ЕФСР 30 января 2019 года отчет о выполнении условий по седьмому траншу (оценка показателей на 1 декабря 2018-го) второй стабилизационной программы управляющим фонда до настоящего времени не предоставлено соответствующее заключение в адрес белорусской стороны. Хотя все показатели, пусть с некоторым опозданием, но были выполнены. При этом по предыдущим отчетам такая оценка готовилась максимум в течение месяца", - отмечается сообщении.

По мнению белорусской стороны, в связи с затягиванием рассмотрения данного вопроса управляющий средствами фонда "вынуждал" белорусскую сторону дважды продлевать период доступности кредитных средств по седьмому траншу кредита ЕФСР.

Так или иначе, 7-го транша кредита ЕФСР не будет.

«Программа с ЕФСР закрыта, седьмого транша не будет», - процитировал Белапан собеседника в финансовых кругах.

Чем закончится затея с китайским кредитом, министр финансов РБ Максим Ермолович сможет рассказать на полях Октябрьского экономического форума.