Суд арестовал замначальника Генштаба РФ по делу о хищении 6,7 млрд руб.

235-й гарнизонный военный суд принял решение об аресте заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 млрд руб.

В соответствии с решением суда Арсланов взят под стражу на два месяца.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей сроком до 7 апреля. Взять под стражу в зале суда», — цитирует ТАСС решение судьи Андрея Толкаченко.

Арсланов арестован по делу о хищениях при поставках в армию портативных радиостанций. Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для военных, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует.

В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб. В январе с Арсланова взяли подписку о невыезде, а 7 февраля его задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Арсланов стал заместителем начальника Генштаба в 2013 году.