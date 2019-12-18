В Москве идут обыски дома и в офисах Михаила Гуцериева

Правоохранительные органы РФ проводят обыски в квартире миллиардера Михаила Гуцериева, 10 его компаниях и компании его сына Саида Гуцериева.

«Этим утром оперативники МВД вместе со следователями явились в квартиру миллиардера в Хамовниках. Параллельно они пришли в 10 компаний, связанных с Гуцериевым», -сообщил телеграм-канал Mash.

Оперативники приехали в ЖК «Белгравия», где проживает миллиардер. Хозяин был дома, людям в форме не препятствовал. В элитном жилье на улице Бурденко у Гуцериева выкуплен весь этаж — он объединил несколько квартир в одну.

Идет обыск, изымается документация, электронные носители — все, что может иметь отношение к контрабанде нефтепродуктов.

Речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

«Возбуждено уголовное дело. Обыски продолжаются в квартире Гуцериева, а также по десяти адресам, связанным с его группой компаний «Сафмар», - сообщает канал.

В офис «Форте Инвеста», принадлежащего сыну Гуцериева, отправили отряд ОМОНа.

«Бойцы пришли в кабинеты на 7 этаже, внутри остались сотрудники компании. Идет выемка документов, касающихся операций по продаже нефтепродуктов. Работников соседних офисов «попросили выйти попить кофе», - отмечается в сообщении.

«Форте Инвест» — нефтяное предприятие, принадлежащее семье Гуцериевых, его возглавляет Саид Гуцериев.

Следователи считают, что эту компанию (среди прочих) использовали для контрабанды нефти в Европу, пишет Mash.