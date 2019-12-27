Фонд Навального нашел связь самолета Медведевой с главой аппарата Андрея Костина

Самолеты, на которых, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, летали супруга премьер-министра России Светлана Медведева и телеведущая Наиля Аскер-заде, до сих пор обслуживаются компаниями, связанными с банком ВТБ.

Об этом говорится в новом расследовании ФБК, опубликованном в четверг, 26 декабря.

Ранее пресс-служба банка ВТБ сообщала, что в 2017 году продала лайнеры, фигурирующие в расследованиях Навального, и что теперь они не связаны "ни с группой ВТБ, ни с какими бы то ни было аффилированными с ней структурами".

Как говорится в новом расследовании ФБК, как минимум три самолета из числа проданных ВТБ в 2017 году сейчас принадлежат "анонимному офшору из Белиза" и обслуживаются оператором Skyline Aviation, зарегистрированным в Сан-Марино. Это самолет, на котором летает Светлана Медведева, самолет Наили Аскер-заде и еще один самолет, который используется как подменный, если, например, основной самолет Аскер-заде находится на техобслуживании, утверждается в расследовании.

По информации ФБК, Олег Гуров, который управляет компанией Skyline Aviation, является генеральным директором фирмы "Бизнес Аэро", совладелец которой - Александр Воронцов - руководитель аппарата главы ВТБ Андрея Костина.

"То есть новая, "не имеющая отношения к ВТБ" фирма "Скайлайн" - это просто иностранный двойник российской компании, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ", - делают вывод сотрудники ФБК.

В то же время в расследовании указывается, что после публикации роликов Навального о лайнерах Светланы Медведевойи Наили Аскер-заде с сайтов для отслеживания перемещения самолетов пропала информация об этих бизнес-джетах.

В начале декабря ФБК выпустил два резонансных расследования, в который утверждалось, что супруга главы правительства РФ Дмитрия Медведева Светлана пользуется лайнером Bombardier Global Express 5000 стоимостью 50 млн долларов, а ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде - бизнес-джетом Bombardier Global 6000 стоимостью 60 млн долларов. Как выяснили сотрудники ФБК, оба борта раньше принадлежали дочерней структуре российского банка ВТБ.