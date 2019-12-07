Банк ВТБ и аппарат премьера прокомментировали расследование Навального о самолете Медведевой

В пресс-службе банка ВТБ в пятницу, 6 декабря, прокомментировали расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального о том, что супруга премьер-министра России Светлана Медведева и ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде пользуются самолетами, приобретенными на баланс дочерней компании банка -"ВТБ Лизинг"- и переоформленными впоследствии на офшорные фирмы.

По данным пресс-службы банка ВТБ, ранее он владел флотом бизнес-авиации из девяти бортов, однако в 2017 году подразделение банка "ВТБ Лизинг" приняло решение о поэтапном выходе из авиационного бизнеса и продало имеющиеся у него самолеты бизнес-авиации сторонним компаниям.

"Продажа всех самолетов осуществлялась на рыночных условиях, на основе заключений независимых оценщиков", - заявил банк. "ВТБ Лизинг" не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и так далее", - подчеркнули в пресс-службе, передает DW.

В то же время в пресс-службе председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назвали расследование ФБК о самолете Светланы Медведевой "манипулированием неподтвержденной информацией". Как заявил представитель главы правительства России Олег Осипов, транспортные средства различного рода, которые принадлежат Дмитрию Медведеву и его супруге, "указаны в декларации".

"Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств", - подчеркнул Осипов.

В расследовании "Еще одна девушка. Еще один самолет", опубликованном 4 декабря, Алексей Навальный утверждает, что супруга российского премьера Светлана Медведева путешествует на лайнере Bombardier Global 5000 стоимостью 50 млн долларов.

По данным ФБК, один час эксплуатации этого лайнера стоит почти столько же, сколько Дмитрий Медведев зарабатывает за месяц (около 800 тысяч рублей). Сама же Светлана Медведева оплачивать перелеты не может, так как официально является безработной, указывают сотрудники ФБК.

Ранее ФБК опубликовал расследование, из которого следует, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде использует для личных перелетов лайнер Bombardier Global 6000 стоимостью 60 млн долларов. Оба самолета, по данным ФБК, до того как оказались в пользовании "девушек", находились на балансе дочерней структуры российского государственного банка ВТБ.