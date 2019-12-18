Кремлю ничего не известно об обысках у Гуцериева

Кремлю ничего не известно об обысках у главы "Сафмар" Михаила Гуцериева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не известно", – сказал Песков в ответ на вопросы журналистов о том, известно ли что-то Кремлю о проведении обысков в квартире и офисах Гуцериева, передает Sputnik.by.

Пресс-служба группы "Сафмар" опровергла информацию об обысках в компаниях и в доме предпринимателя.

"Публикации ряда СМИ группа расценивает как "фейк" и провокацию", – говорится в официальном заявлении "Сафмар", распространенном в среду.

Вместе с тем, газета «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердила обыски у Гуцериева.

Телеканал Рен ТВ процитировал Гуцериева: «Нет, это не правда. Это провокация».