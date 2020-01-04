Последнее обновление: 04.01.2020 19:38

Бензин в Беларуси с 5 января дорожает на копейку

Белнефтехим в 1-й раз за 2020 год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 5 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,65 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,75 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,97 руб., ДТ – 1,75 руб.

«…в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли концерн «Белнефтехим», продолжая принятую стратегию поэтапного изменения цен на моторное топливо, принял решение об увеличении розничных цены на АЗС с 5 января 2020 г. на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.

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