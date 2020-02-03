Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в Казахстане до снятия карантина

Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РБ.

«...состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина", - рассказали в пресс-службе.

"Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется, что будет открыта горячая телефонная линия, во время которой родственники смогут узнать о здоровье своих близких", - отметили в пресс-службе министерства.

"Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан.