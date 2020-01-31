Последнее обновление: 31.01.2020 13:08

Минобороны: На дорогах Беларуси могут появиться танки и другая спецтехника

Министерство обороны Беларуси предупреждает, что в ближайшие 2 дня на дорогах 4-х областей страны ожидается движение военной и специальной техники.

"На дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РБ.

Передвижение военной техники вызвано начатой 30 января внезапной проверкой боевой готовности в Вооруженных Силах Беларуси.

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