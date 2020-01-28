Сирия заявила об атаке боевиков на нефтяные объекты в порту Баниас

Боевики нанесли удар по нефтяным объектам, расположенным в порту города Баниас на северо-западе Сирии.

Об этом сообщило Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, передает РБК.

В сообщении уточняется, что террористы атаковали нефтяные объекты, расположенные в порту, при помощи взрывных устройств, которые заложили водолазы. Специалисты начали оценку нанесенного ущерба и разработку планов по возобновлению работы нефтеналивной станции. Какая именно группировка организовала атаку на нефтяные объекты, не уточняется.

По данным Reuters, пострадали объекты нефтеперерабатывающего завода, расположенные в порту. Завод перерабатывает более 130 тыс. барр. сырой нефти в сутки.

Баниас располагается на западном побережье Сирии, недалеко от города Тартус.

Ранее, 19 января, более 100 боевиков атаковали силы правительственных войск Сирии в провинции Идлиб при помощи пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Сирийские военные смогли отразить атаку при помощи артиллерии и танков. В ходе нападения 15 боевиков погибли, еще 25 получили травмы. Со стороны сирийских правительственных войск погибли десять человек, 15 получили ранения.