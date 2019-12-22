Беспилотники атаковали нефтегазовые объекты в Сирии

Неопознанные беспилотники совершили синхронные атаки на правительственные нефтегазовые объекты, сообщило в субботу, 21 декабря сирийское агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов.

Атаки нанесли ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающим предприятиям в разных частях одноименной провинции, передает DW.

В министерстве отметили, что в результате атак на объектах начался пожар. Прибывшие на место спасатели приступили к ремонтным работам. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Сирия сталкивается с серьезной нехваткой топлива на фоне западных санкций. Кроме того, большинство нефтяных месторождений страны остаются на территориях, контролируемых курдскими вооруженными формированиями. В свою очередь, город Хомс и прилегающие к нему районы находится под контролем сирийского правительства с 2017 года.