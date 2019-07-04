Гибралтар задержал шедший в Сирию нефтяной супертанкер

Гибралтар сообщил в четверг, что задержал супертанкер Grace 1, предположительно перевозивший нефть в Сирию, тем самым нарушая санкции Европейского союза.

В заявлении властей Гибралтара говорится, что у них есть разумные основания полагать, что Grace 1 вез нефть на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Банияс.

“Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью организации, на которую распространяются санкции Европейского союза в отношении Сирии”, - сказал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Евросоюз ввел санкции против сирийского правительства в мае 2011 года.

“С моего согласия наш порт и правоохранительные органы обратились за помощью к Королевской морской пехоте Великобритании в проведении этой операции”, - сказал Пикардо.

Согласно данным Refinitiv Eikon, 17 апреля на танкер была погружена иранская нефть. В случае подтверждения, это также будет нарушением санкций США на экспорт иранской нефти.

Танкер, по данным Refinitiv Eikon, прошел более длинным маршрутом, обогнув мыс Доброй Надежды вместо того, чтобы пройти через Суэцкий канал.

Reuters ранее в этом году сообщил, что Grace 1 был одним из четырех танкеров, участвовавших в поставках иранского мазута в Сингапур и Китай в нарушение санкций США.

Согласно данным отслеживания судов, Grace 1 грузоподъемностью 300.000 тонн зарегистрирован в Панаме и управляется базирующейся в Сингапуре IShips Management Pte Ltd.