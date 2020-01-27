Последнее обновление: 27.01.2020 18:34

Президент Польши: Освенцим не должен повториться

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста и 75-летие освобождения Красной армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме.

Участие в памятном мероприятии на территории бывшего концлагеря принимают участие более 50 государственных делегаций и примерно 200 бывших заключенных.

«Это знак для всего мира, чтобы все то, что происходило здесь, на оккупированной гитлеровской Германией польской земле — в концлагерях, построенных немцами, в которых немцы заточили евреев со всей оккупированной Европы, в значительной мере из Польши, а также цыган, военнопленных советской армии, представителей других народов — никогда больше в мировой истории не повторилось», - заявил президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении.

По традиции в Варшаве также чтят 27 января жертв Холокоста. Представители государственных и местных органов власти, посольств, общественных и религиозных организаций почтили память жертв Холокоста также у памятника Героям Гетто в столице Польши. Кроме того, старинный пустой трамвай со звездой Давида вышел на улицы Варшавы. Пустое транспортное средство символизирует трамвай, ходивший в Варшавском гетто.

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