Лукашенко и Big Brother

Отсутствие мобильного телефона Лукашенко объяснил мерами безопасности с одной стороны и нежеланием показывать свои мобильные пристрастия и привычки «большому брату» (big brother) с другой.

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - сказал Лукашенко.

«Если кто и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит. Но я почти по этой связи не разговариваю».

«Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет".

Лукашенко отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и возможную опасность искусственного интеллекта.