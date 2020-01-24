Главы ЕК и Совета ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте.

"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать", - говорится в сообщении председателя ЕК. В свою очередь Мишель в своем Twitter отметил, что Евросоюз и Соединенное Королевство "открывают новую главу в качестве партнеров и союзников", передает ТАСС.

В четверг комитет Европарламента по конституционным делам поддержал на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Голосование по нему в самом Европарламенте состоится 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС.