Британский парламент окончательно одобрил Brexit

Верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - открыла путь к Brexit. В среду, 22 января, парламентарии ратифицировали ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В Палате лордов требовали, чтобы после Brexit они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране, передает DW.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.