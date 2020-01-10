Последнее обновление: 10.01.2020 14:05

Британская Палата общин поддержала законопроект о Brexit

Спустя три c лишним года после референдума о выходе Великобритании из ЕС Палата общин в Лондоне одобрила законопроект о Brexit. В четверг, 9 января, в третьем чтении документ поддержали 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий.

"Настало время реализовать Brexit. Данный закон это обеспечит", - заявил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли, передает DW.

Теперь законопроект о порядке и условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС поступит на рассмотрение Палаты лордов. Если члены верхней палаты внесут в документ изменения, он поступит на новое обсуждение в Палату общин. Вместе с тем ожидается, что Палата лордов последует решению нижней палаты и утвердят законопроект до планируемой даты Brexit 31 января.

На недавних внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Brexit. Ранее Джонсон и его предшественница на посту премьера Тереза Мэй многократно предпринимали безуспешные попытки провести договор по Brexit через Палату общин.

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