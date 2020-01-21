Палата лордов решила подправить закон о Brexit

Верхняя палата британского парламента в понедельник, 20 января, проголосовала за поправки в "законопроект о Brexit", уже одобренный палатой общин.

Таким образом законопроект снова вернется в нижнюю палату, а не автоматически обретет статус закона, как было бы в случае его одобрения палатой лордов, передает DW.

В то же время, отмечает агентство Reuters, у палаты лордов нет полномочий отменить законопроект, она может лишь вернуть его в нижнюю палату с поправками, которые могут быть отвергнуты палатой общин. Все это способно привести лишь к некоторой задержке принятия закона.

Поправки, предложенные палатой лордов, касались положения иностранцев с гражданством Евросоюза после Brexit. Палата лордов предложила выдавать им документ, физически подтверждающий их право находиться на территории Великобритании после Brexit. В то же время рассмотренный законопроект предусматривает только "цифровое подтверждение" их статуса без физического носителя, что, по мнению части политиков, может привести к их дискриминации.

"Законопроект о Brexit" был одобрен палатой общин 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Brexit. Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.