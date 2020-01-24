Последнее обновление: 24.01.2020 09:39

Лукашенко распорядился выделить БПЦ $0,6 млн. за счет бюджета

Лукашенко подписал распоряжение о выделении 1,232 млн. рублей «в рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви».

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений.

Минской духовной академии выделят 239 тыс. рублей, Минской духовной семинарии – 395,9 тыс., Витебской духовной семинарии – 339,7 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии – 257,2 тыс.

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