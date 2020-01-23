Последнее обновление: 23.01.2020 08:02

Украина разместила евробонды на сумму в 1,25 млрд евро

Украина разместила номинированные в евро евробонды на сумму в 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Ставка купонного дохода по 10-летним евробондам установлена на уровне 4,375% годовых.

"Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг новой эмиссии составила более 7 миллиардов евро от более чем 350 инвесторов со всего мира", - говорится в сообщении Минфина Украины.

В июне 2019 года Украина разместила семилетние евробонды на сумму 1 млрд евро со ставкой купонного дохода 6,75% годовых.

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