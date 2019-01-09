США ввели санкции против семи граждан и 23 компаний Венесуэлы

Министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы, добавив в "черный" список семь ее граждан, 23 компании, а также частный самолет.

"Связанные с режимом Венесуэлы люди разграбили миллиарды долларов из Венесуэлы, граждане которой страдают", - говорится в распространенном заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Согласно заявлению, новые санкции США направлены против незаконной схемы, "которую долго применял венесуэльский режим, чтобы воровать у своего народа".

В частности, санкции введены против бывшей главы Национального казначейства Венесуэлы Клаудии Патрисии Диас, а также Рауля Антонио Горина Белисарио, который, как полагает Минфин США, давал взятки казначейству в обмен на возможность совершать незаконные валютные операции.

Еще пять граждан и свыше 20 юридических лиц Венесуэлы добавлены в этот список из-за причастности к крупной коррупционной схеме, благодаря которой, по данным американского Минфина, коррупционером удавалось получить более $2,4 млрд.