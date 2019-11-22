Глава Сбербанка объявил о борьбе с внутренним предательством из-за утечек данных

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя недавнюю утечку данных клиентов кредитной организации, заявил, что банк принял ряд радикальных мер и собирается далее работать в этом направлении, чтобы защитить данные клиентов от внутреннего предательства.

Греф признал, что ранее банк принимал все меры для того, чтобы защитить данные клиентов извне, однако приложил недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства.

«Нас предал сотрудник, который был нами обучен, окончил один из самых лучших вузов страны <…>, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных, к которым имел доступ по долгу службы. Это, конечно, суровый урок для нас», - сказал Греф, которого цитирует ТАСС.

Греф сообщил, что банк вводит особый режим контроля сотрудников, которые имеют доступ к критическим системам, а кадровые решения после утечки уже последовали и «еще последуют».