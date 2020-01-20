Ливия законсервировала крупнейшие нефтяные месторождения

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен.

Об этом сообщил информационный портал «Аль-Васат» со ссылкой на технических специалистов, передает ТАСС.

«После того, как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы», - передает издание.

Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляет порядка 400 тыс. баррелей.

Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал «Аль-Джазира», Саррадж «потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их (властей в Триполи) пользу».

С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

В субботу Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт). Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста. По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в размере 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу порядка 55 млн долларов.

Как пояснили в корпорации, месторождения, откуда в порты «нефтяного полумесяца» поступает нефть для дальнейшего экспорта, пока функционируют, но добыча сократилась, и по мере заполнения резервуаров скважины будут законсервированы. В том районе расположено в общей сложности около 50 месторождений.

В пятницу, по информации ливийского издания «Аль-Васат», «Форум ливийских племен и городов востока» объявил о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Племена и общественность восточного региона крайне недовольны тем, что все доходы от нефти поступают в центральный банк страны в Триполи. Они утверждают, что средства идут на оплату, в том числе боевиков, закупку боевой техники, а восток не видит живых денег. По итогам 2019 года общие доходы NOC от нефти, газа и нефтепродуктов составили 22,5 млрд долларов, что на 8,5% ниже по сравнению с 2018 годом.