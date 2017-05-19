Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

Ливия частично восстановила добычу нефти после устранения технических проблем

Добыча нефти в Ливии восстановилась с 683.000 баррелей в сутки до 724.000 баррелей в сутки в четверг после возобновления подачи электроэнергии, из-за перебоев в которой ранее было приостановлено производство на месторождениях Messla и Sarir, сказали Рейтер источники в нефтяной отрасли страны.

По словам представителя компании Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) Омрана аль-Зваи, уровень добычи нефти постепенно восстанавливается.

В начале мая Национальная нефтяная корпорации Ливии (NOC) сообщила, что добыча нефти в стране впервые с 2014 года превысила отметку в 800.000 баррелей в сутки.

Входящая в ОПЕК и исключённая из глобального нефтяного пакта Ливия сегодня стремится восстановить уровень добычи, но перспективы её роста выглядят туманно.

Атаки боевиков на нефтяные объекты страны, политическая неопределённость и внутренние протесты подрывают попытки Ливии восстановить добычу, которая по-прежнему остаётся намного ниже 1,6 миллиона баррелей в сутки, которые страна добывала до революции 2011 года.

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