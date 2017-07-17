Добыча нефти в Ливии близка к миллиону баррелей в сутки

Ливия приблизилась к уровню добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки, заявил в интервью РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Фаез Саррадж.

ОПЕК в конце 2016 года договорилась о сокращении своей нефтедобычи. Совместно с ОПЕК добычу сокращают ряд стран, не входящих в картель. При этом Ливия и Нигерия не несут никаких обязательств по сокращению добычи.

"Мы достигли значительных успехов в повышении добычи нефти. Когда мы прибыли в Триполи (ПНС Ливии переехало в Триполи в марте 2016 года – ред.), она составляла менее 300 тысяч баррелей нефти. Сейчас мы приблизились к добыче одного миллиона баррелей в день. Считаем это большим позитивом. Работаем над тем, чтобы это отразилось на экономическом положении граждан, чтобы избавить их от трудностей", - заявил Саррадж.

Ранее председатель совета директоров Национальной нефтяной компания Ливии (National Oil Corp., NOC) Мустафа Саналла заявил журналистам, что Ливия намерена увеличить добычу нефти до 1 миллиона баррелей в сутки уже к концу июля с нынешних примерно 830 тысяч баррелей в день.

Ливия располагает одними из самых крупных запасов нефти в Африке — они оцениваются в 48 миллиардов баррелей. Экспорт после 2011 года в разы снизился из-за проблем с безопасностью в стране и политических разногласий.