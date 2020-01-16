Католические епископы Венесуэлы требуют отставки президента Мадуро

Епископы Венесуэлы призвали к фундаментальному "поворотному моменту" в Венесуэле, который возможен, если президент Николас Мадуро отречется от власти.

Об этом говорится в новогоднем послании священников, сообщает в среду, 15 января, KNA. Они так же призывают провести честные парламентские выборы, запланированные на 2020 год.

Глава архиепархии Баркисимето епископ Виктор Гюго Басабе призвал вооруженные силы не предотвращать перемены в стране: "Этим людям нужны перемены, и армия не должна быть препятствием". Басабе призвал армию и спецслужбы встать на сторону народа, обратив внимание на Боливию, где силы безопасности встали на сторону людей и вынудили президента Эво Моралеса подать в отставку.

Венесуэльская епископская конференция, состоящая из 43 человек, резко критикует правительство Мадуро за обнищание страны и собственное обогащение, за политические репрессии, за бесконтрольную эксплуатацию природных ресурсов, передает DW.

Последние три года в Венесуэле развивается политический, экономический и уже гуманитарный кризис, в результате которого уже около 4,5 миллионов человек покинули страну. Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы - Ред.) недавно разделилась и избрала двух председателей: оппозиция проголосовала за Хуана Гуайдо, Единая социалистическая партия Мадуро выбрала Луиса Парру.

Европарламент выступил накануне в поддержку лидера венесуэльской оппозиции. Хуан Гуайдо назван в постановлении президентом Национальной ассамблеи и временным президентом Венесуэлы. Указывается необходимость персональных санкций в отношении ряда чиновников правительства Мадуро.

Мадуро тем временем поручил Национальному избирательному совету Венесуэлы обеспечить приглашение на парламентские выборы в стране представителей Евросоюза, ООН, Африканского союза, Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, но ни в коем случае не Организации американских государств.