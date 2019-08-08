Последнее обновление: 08.08.2019 11:02

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Правительство Венесуэлы отказалось от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе 8-9 августа. Как сообщил в Twitter министр связи и информации Хорхе Родригес, решение принял президент Николас Мадуро.

Уточняется, что причиной отказа стала «грубая агрессия» к нынешней власти Каракаса со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает РБК.

Переговоры между властью и оппозицией Венесуэлы начались 8 июля на Барбадосе. По словам Мадуро, обсуждение касалось шести пунктов, «в которых рассматриваются все проблемы» страны. Лидер оппозиции страны Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, называл целью «окончательное урегулирование кризиса».

Обстановка в Венесуэле обострилась в конце января, после того как Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро. Мадуро заявил, что оппозиционер является неконституционным президентом.

6 августа Трамп подписал указ о блокировке американских активов властей Венесуэлы. Речь идет о правительстве республики, а также любом политическом подразделении или ведомстве, Центробанке и национальной нефтегазовой компании PDVSA.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование