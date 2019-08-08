Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Правительство Венесуэлы отказалось от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе 8-9 августа. Как сообщил в Twitter министр связи и информации Хорхе Родригес, решение принял президент Николас Мадуро.

Уточняется, что причиной отказа стала «грубая агрессия» к нынешней власти Каракаса со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает РБК.

Переговоры между властью и оппозицией Венесуэлы начались 8 июля на Барбадосе. По словам Мадуро, обсуждение касалось шести пунктов, «в которых рассматриваются все проблемы» страны. Лидер оппозиции страны Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, называл целью «окончательное урегулирование кризиса».

Обстановка в Венесуэле обострилась в конце января, после того как Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро. Мадуро заявил, что оппозиционер является неконституционным президентом.

6 августа Трамп подписал указ о блокировке американских активов властей Венесуэлы. Речь идет о правительстве республики, а также любом политическом подразделении или ведомстве, Центробанке и национальной нефтегазовой компании PDVSA.